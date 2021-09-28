Закон о семейном бизнесе планируется разработать в Заксобрании Нижегородской области Бизнес

здание Законодательного собрания региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

Закон о семейном бизнесе планируется разработать в Законодательном собрании Нижегородской области. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Краснов на заседании комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма.

Согласно информации, в связи с открытием первого в России Центра семейного бизнеса в Нижнем Новгороде принято решение приступить к разработке законопроекта на региональном уровне, чтобы в дальнейшем способствовать принятию закона о семейном бизнесе и на уровне Российской Федерации.



"Когда мы говорим о развитии экономики в целом, нельзя забывать о тех сегментах, из которых она состоит, об их особенностях. Семейное предпринимательство составляет две трети от общей численности предприятий во всем мире и должно быть выделено в отдельную правовую категорию. После этого можно будет приступить к обсуждению мер поддержки, которое государство может оказать семейным предпринимателям, особенно при решении специфических проблем. Далее - перейти к популяризации, а затем и планомерному, систематическому развитию этого направления, которое вполне может стать основой для стабильного и устойчивого экономического фундамента не только нашего региона, но и России в целом", - подчеркнул Дмитрий Краснов.

Напомним, что 14 октября открылся первый в России Центр семейного бизнеса.

Центр является частью федерального проекта по поддержке и развитию семейного предпринимательства, основанного на передовом международном опыте и практике. В ближайших планах – открытие не менее 10 таких центров с комплексным пакетом услуг в регионах России.