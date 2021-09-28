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Культура и отдых

Открытие мемориального комплекса им. Александра Невского в Городце запланировано на декабрь

03 ноября 2021 11:10  [68] Культура и отдых
Усадьба купца Корытникова

Усадьба купца Корытникова

Фото: с сайта autotravel-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открытие мемориального комплекса национального достояния им. Александра Невского на базе усадьбы купца Корытникова (ул. Александра Невского, 1) в Городце запланировано на декабрь. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

При этом в связи со сложной эпидемиологической обстановкой оно может быть перенесено на 2022 год.

Мемориальный комплекс будет включать в себя шесть тематических залов: "Летописцы", "Нашествие", "Городец", "Александр Невский", "Монашеская келья" и "Наследие".

Как ранее сообщала начальник управления культуры и туризма администрации Городецкого района Лариса Кафарова, первый зал будет посвящен сохранившимся летописям, второй - теме нашествие хана Батыя. В нем планируется установить световой макет "Падение городов русских", на котором поочередно будут гаснуть разоренные города. Еще один зал станет рассказывать посетителям об истории Городца. В этом зале появится макет города. Еще два зала будут представлять собой экспозиции, посвященные личности Александра Невского и "победам русских воинов", а именно обладателям ордена Александра Невского.

"Основой подлинного предметного ряда мемориального комплекса станет богатая археологическая коллекция из собрания Городецкого историко-художественного музейного комплекса", - отметили в министерстве.

Напомним, что это первый в стране мемориальный музей Александра Невского.

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Теги:
Городец История Музеи
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