Открытие мемориального комплекса им. Александра Невского в Городце запланировано на декабрь

Усадьба купца Корытникова
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Открытие мемориального комплекса национального достояния им. Александра Невского на базе усадьбы купца Корытникова (ул. Александра Невского, 1) в Городце запланировано на декабрь. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
При этом в связи со сложной эпидемиологической обстановкой оно может быть перенесено на 2022 год.
Мемориальный комплекс будет включать в себя шесть тематических залов: "Летописцы", "Нашествие", "Городец", "Александр Невский", "Монашеская келья" и "Наследие".
Как ранее сообщала начальник управления культуры и туризма администрации Городецкого района Лариса Кафарова, первый зал будет посвящен сохранившимся летописям, второй - теме нашествие хана Батыя. В нем планируется установить световой макет "Падение городов русских", на котором поочередно будут гаснуть разоренные города. Еще один зал станет рассказывать посетителям об истории Городца. В этом зале появится макет города. Еще два зала будут представлять собой экспозиции, посвященные личности Александра Невского и "победам русских воинов", а именно обладателям ордена Александра Невского.
"Основой подлинного предметного ряда мемориального комплекса станет богатая археологическая коллекция из собрания Городецкого историко-художественного музейного комплекса", - отметили в министерстве.
Напомним, что это первый в стране мемориальный музей Александра Невского.
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