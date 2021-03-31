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Культура и отдых

Мемориальный комплекс им. Александра Невского откроется в Городце к концу года

14 апреля 2021 18:20  [97] Культура и отдых
Конференция 14 апреля

Конференция 14 апреля

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мемориальный комплекс национального достояния им. Александра Невского откроется на базе усадьбы купца Корытникова (ул. Александра Невского, 1) в Городце в конце 2021 года. Об этом рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе конференции, посвященной празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, 14 апреля 2021 года.

"В Городце открывается первый в стране мемориальный музей Александра Невского. Это значимое достижение для Нижегородской области. 800-летие Александра Невского в контексте нашего города – это возвращение памяти и рассказ об этом нижегородцам. Существует символическая связь князя с пространствами Нижнего Новгорода. Даже с кафедральным собором им. Александра Невского. В 41-42 годах зенитная батарея оттуда прикрывала мост через Волгу, по которому шли бесконечным составом из Сибири на фронт. И его не разбомбили. Спустя столько сотен лет Александр Невский продолжил защищать русскую землю", - сказал он.

Как сообщила начальник управления культуры и туризма администрации Городецкого района Лариса Кафарова, мемориальный комплекс будет представлять собой несколько тематических залов. Первый посвящен сохранившимся летописям, второй - теме нашествие хана Батыя. В нем планируется установить световой макет "Падение городов русских", на котором поочередно будут гаснуть разоренные города. Еще один зал станет рассказывать посетителям об истории Городца. В этом зале появится макет города. Еще два зала будут представлять собой экспозиции, посвященные личности Александра Невского и "победам русских воинов", а именно обладателям ордена Александра Невского.

Лариса Кафарова подчеркнула, что в мемориальном комплексе будут использованы экспонаты Городецкого историко-художественного музейного комплекса и мультимедийные технология, в том числе двухмерная и трехмерная анимация.

(передача скульптуры в фонды НГИАМЗ, фото: НИА "Нижний Новгород")

Также в ходе мероприятия предприятие народных художественных промыслов "САРО" в лице руководителя Сергей Воропаева передало Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику скульптуру, которая представляет собой копию памятника Александру Невскому в Городце. Мемориальный комплекс будет размещен рядом с этим памятником.

Добавим, что в этот день состоялось торжественное открытие выставки РОСФОТО "Александр Невский. 800 лет с Россией". Основу экспозиции составляют цифровые копии дореволюционных фотографий, выполненных Иваном Барщевским, документировавшем для истории объекты национального культурного наследия.

"Удивительным сакральным образом совпало 800 лет со дня рождения князя Александра Невского и 800 лет со дня основания Нижнего Новгорода. Мне кажется, это божий промысел. Сегодняшняя дата - повод вспомнить о истории Государства российского, роли Александра Невского, определить свое место. Сегодняшняя конференция и выставка - это попытка посмотреть на Александра Невского с позиции сегодняшнего дня", - отметил директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры России Александр Воронко.

Напомним, что в Нижнем Новгороде возле кафедрального собора Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской будет установлен памятник князю. На его возведение в бюджет Нижегородской области заложено 20 млн рублей. Скульптором выступил народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев. В начале декабря на Стрелке был установлен макет памятника.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провели рабочую встречу, на которой обсудили подготовку к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского.

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Теги:
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