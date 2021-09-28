Экс-начальнику управления нижегородского Минимущества вынесли приговор Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Эльдару Кутуеву. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

Напомним, в марте 2021 года в отношении чиновника было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Тогда, по версии следствия, чиновник являлся владельцем одной из фирм, которая была зарегистрирована на подставное лицо. В ноябре 2020 года эта компания выиграла государственный контракт на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Таким образом, представитель министерства получил в аренду пять земельных участков, расположенных на территории Нижнего Новгорода. Помимо этого, чиновник своими действиями нанес ущерб интересам общества и государства, а также причинил финансовый ущерб одной из коммерческих фирм.

УФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным следственным управлением СК России провели оперативно-следственные действия и доказали причастность Эльдара Кутуева к данным преступлениям. С занимаемой должности подсудимый был уволен.

Кутуев, в свою очередь, полностью признал вину, а также загладил причинённый вред, возвратив в государственную собственность незаконно полученные земельные участки и возместив нанесённый ущерб третьим лицам в размере 500 000 рублей.

В итоге, суд Нижегородского районна признал экс-чиновника виновным по ч. 1 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности со стороны должностного лица с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы ради корыстных целей).

Поскольку Кутуев возместил ущерб и загладил причинённый преступлением вред, в соответствии со ст. 76.2 УК РФ ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей.