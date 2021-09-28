Программа льготного кредитования предпринимателей из пострадавших отраслей возобновляется в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Программа льготного кредитования предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей возобновляется в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сейчас, исходя из сложившейся ситуации, принято решение возобновить их предоставление. Отрасли, которые смогут претендовать на поддержку, закреплены постановлением правительства РФ №434, в частности, это общепит, гостиничный бизнес, организации допобразования, а также объекты торговли", - отметил Глеб Никитин.

Отмечается, что в 2020 году льготный заем получили 44 компании на общую сумму в 105 млн рублей.

Губернатор отметил, что в 2020 году возможностью получить льготный региональный заем воспользовались 44 компании. Общая сумма кредитов превысила 105 млн рублей.

Льготные займы выдаются из регионального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму от 50 тыс до 5 млн рублей под 1-6% годовых на срок до 24 месяцев. Для получения займа до 1 млн рублей необходимо поручительство, а до 5 млн рублей – залог и поручительство.

Напомним, что нижегородские предприятия из пострадавших отраслей также могут получить федеральную поддержку в виде льготных кредитов у банков-партнеров по программе ФОТ 3.0 и стать участниками грантовой программы по выплате МРОТ на каждого работника. Узнать обо всех мерах поддержки, в том числе в период пандемии, можно в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).