Муниципальный долг Нижнего Новгорода в октябре снизился на 5% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода в октябре снизился на 5,6%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

Сейчас сумма долга - 11,7 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце она составляла 12,4 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сумма уменьшилась на 700 млн рублей.

Большую часть в структуре долга - 47,69% - занимают бюджетные кредиты (5,6 млрд рублей), 25,65% - кредиты кредитных организаций (3,006 млрд рублей), 26,66% - муниципальные ценные бумаги (3,1 млрд рублей).

Сумма выплаченных по кредитам процентов сейчас составляет 548,5 млн рублей.

Напомним, что пять муниципальных образований Нижегородской области, включая Нижний Новгород, получили бюджетные кредиты из регионального бюджета на общую сумму 6 млрд рублей. Cредства предоставлены для снижения муниципального долга.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода еще не приняла решение о размещении облигаций.