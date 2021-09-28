Администрация Нижнего Новгорода еще не приняла решение о размещении облигаций Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода еще не приняла решение о размещении облигаций. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин в ходе заседания комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 20 октября.

Он доложил о ходе исполнения программы муниципальных внутренних заимствований Нижнего Новгорода в 2021 году по состоянию на 1 октября.

По словам Юрия Мочалкина, в рамках программы планировалось размещение муниципальных ценных бумаг на 4 млрд рублей и погашение части основного долга (2,5 млрд рублей) по муниципальным облигациям 2017 года выпуска. На сегодняшний день план по размещению выполнен на 0%, по погашению - на 75%

"В целях подготовки к размещению муниципальных облигаций 2021 года выпуска проведены необходимые мероприятия.

Вопрос по эмиссии или отказ от размещения облигаций будет решен в четвертом квартале текущего года исходя из конъюнктуры российского финансового рынка вцелом и ситуации на рынке федеральных муниципальных ценных бумаг в частности", - отметил глава департамента.

Отметим, что данный облигационный заем город хотел выпустить еще в 2020 году, однако не стал этого делать из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Погашение части долга осуществляется ежеквартально в объеме 625 млн рублей.

Что касается кредитов коммерческих банков план по привлечению за девять месяцев выполнен на 57,1%, по погашению - 59,7%. Привлечение и погашение бюджетных кредитов исполнено на 100% - по привлечению и на 0% - по погашению.

Ранее сообщалось, что пять муниципальных образований Нижегородской области, в том числе Нижний Новгород, получили бюджетные кредиты из регионального бюджета на общую сумму 6 млрд рублей.

Напомним, муниципальный долг Нижнего Новгорода в сентябре вырос на 6,88%. Сейчас сумма долга составляет 12,4 млрд рублей. Большую часть в структуре долга - 45% - занимают бюджетные кредиты (5,6 млрд рублей), 29,84% - кредиты кредитных организаций (3,7 млрд рублей), 25,16% - муниципальные ценные бумаги (3,1 млрд рублей).