Около 5 тысяч гидрантов проверят Нижегородский водоканал и МЧС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 5 тысяч гидрантов проверят Нижегородский водоканал и МЧС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно информации, такая проверка организована в рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду в Нижнем Новгороде. Так, Нижегородский водоканал совместно с региональным МЧС оценивают работоспособность каждого из 4735 устройств, находящихся на обслуживании предприятия.

Идет проверка целостности крышки самого колодца, а также оценивается правильность установки корпуса гидранта. Затем специалисты оценивают доступ к колодцу и наличие указателя места расположения, который помогает пожарным бригадам быстро подключиться, не тратя время на поиск.

"Заключительный этап - проверка гидранта на водоотдачу, чтобы в случае использования гидранта, напор был достаточным для пожаротушения. Для Нижегородского водоканала работа с гидрантами в числе приоритетных, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей. Так во время плановых работ в первом полугодии 2021 года было заменено 67 гидрантов, в ходе осенней проверки – 56", - сказал начальник управления водоснабжения Алексей Доронин.

Отмечается, что проверка гидрантов проводится два раза в год, это позволяет заблаговременно выявлять вышедшие из строя гидранты, сохраняя коммуникации в рабочем состоянии. Благодаря этому сотрудники пожарных частей могут быстро локализовать и ликвидировать пожарные ситуации. На работоспособность гидрант тестируют после каждого использования.