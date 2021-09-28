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Экономика

Более 110 соцпредпринимателей из Нижегородской области получат гранты до 500 тысяч рублей

03 ноября 2021 15:59  [64] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 110 соцпредпринимателей из Нижегородской области получат гранты до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, регион вошел в тройку регионов-лидеров в России по числу организаций, включенных в реестр социальных предприятий. Сегодня в регионе их уже более 310.

"Гранты – одна из мер поддержки, которая может существенно стимулировать развитие этой сферы, дать предпринимателям возможность вывести свое дело на качественно новый уровень. А это, в свою очередь, напрямую влияет на качество жизни нижегородцев, потому что открытие таких компаний - это не только создание новых рабочих мест, но и новые услуги, возможности для жителей воспользоваться услугами реабилитационных, образовательных, творческих и спортивных центров, социального такси, парикмахерских, патронажных служб", - отметил Глеб Никитин.

Он также подчеркнул, что данная мера поддержки для участников реестра социальных предприятий реализуется в 2021 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Победителями конкурса стали 114 социальных предпринимателей региона.

Ознакомиться с результатами проведения конкурса на предоставление грантов можно по ссылке.

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Теги:
Гранты Социальная сфера
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