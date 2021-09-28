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Скейт-парк на площади 850 кв.м появился на набережной Гребного канала

03 ноября 2021 16:19  [138] Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Скейт-парк на площади 850 кв.м появился на набережной Гребного канала. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода на набережной Гребного канала было выполнено благоустройство и создана инфраструктура для занятий различными видами спорта, появились места для отдыха, а также приведена в порядок судейская вышка.

Отмечается, что специализированная спортивная площадка спроектирована в формате стрит-плазы и представляет собой комбинацию фигур, имитирующих препятствия городской среды. Скейт-парк подходит для катания на роликах, скейтбордах, велосипедах BMX и трюковых самокатах (кикскутерах).

Скейт-парк создан в рамках программы "Среда 800" при поддержке ПАО Сбербанк.

Ранее сообщалось, что благоустройством территории занималась компания из Москвы - ООО "Горстрой".

Гребной канал было предложено сделать зоной "загородного отдыха" с огородом. Сама концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории набережной Гребного канала предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По их сторонам - "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами "для созерцания природы".

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Теги:
Гребной канал Спорт
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