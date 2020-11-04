Благоустройством ул.Большой Покровской и Гребного канала займется московская компания Общество

Концепция развития ул. Большой Покровской Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выбран подрядчик, который займется благоустройством ул.Большой Покровской (от ул. Октябрьская до пересечения с ул. Малая Покровская) и Гребного канала в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на федеральной площадке "Фабрикант".

На участие в конкурсе была подана всего одна заявка – от московской компании "ГорСтрой". С ней и решено заключить контракт. Стоимость работ оценивается в 412,9 млн рублей. Работы необходимо завершить до 1 июля 2021 года.

Напомним, архитектурное бюро КБ "Стрелка" представило итоговую концепцию развития ул. Б.Покровской в июле. Главной своей задачей архитекторы видят: превратить торгово-пешеходную улицу в "заметный променад", который будет тянуться от площади Лядова. При этом точками притяжения станет разбитый на террасы парк на пл.Лядова, розовые сады на пл.Горького, молодежная зона у входной группы стадиона "Динамо", площадь художественных промыслов у кукольного театра и сквер около корпуса ННГУ им.Лобачевского.

Другое архитектурное бюро - "Новое" – подготовило концепцию благоустройства Гребного канала. Речь идет об участке набережной Гребного канала от съезда с ул. Красная слобода до пересечения с ул. Слобода Подновье. Там, согласно документу, к 800-летию Нижнего Новгорода будет реорганизована парковка, отреставрированы трибуны, устроены беговые дорожки и малые архитектурные формы, обустроены спортивные зоны и проведено озеленение.

Гребной канал предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом. Сама концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории набережной Гребного канала предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По их сторонам - "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами "для созерцания природы".

Также архитекторы предлагают активно задействовать склон. Позднее на заседании Законодательного собрания Нижегородской области были приняты изменения в бюджет на 2020 год, согласно которым на вторую очередь благоустройства ул. Большой Покровской к 800-летию Нижнего Новгорода выделяется более 263 млн рублей, а на благоустройство Гребного канала – 150 млн рублей.

СПРАВКА:

ООО "Горстрой" зарегистрировано в декабре 2014 года в Москве. Генеральный директор - Доборджгинидзе Демур Тариелович. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 20 тысяч рублей.