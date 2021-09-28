Более 30 новых автомобилей получили подразделения противопожарной службы Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Центре подготовки спасателей Нижегородской области 3 ноября состоялось вручение новой пожарно-спасательной техники подразделениям противопожарной службы. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Подразделения получили 31 пожарно-спасательный автомобиль. Всего в течение 2021-2022 годов правительство Нижегородской области планирует передать пожарным более 100 спецавтомобилей, на закупку которых в бюджете региона заложено более 1 млрд рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников лично вручил ключи от новых машин пожарным. По его словам, минувшее жаркое лето наглядно продемонстрировало, что огненная стихия требует серьёзной подготовки в борьбе с пожарами.

"Новая техника станет весомым вкладом в техническое вооружение наших огнеборцев. Пожарные автомобили повышенной проходимости помогут экстренно и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и тем самым сохранить человеческие жизни. Поздравляю всех с обновлением парка пожарной техники и желаю успехов в вашем нелёгком, но очень важном труде", - сказал Пётр Банников.

Новые пожарные машины будут охранять от пожаров населённые пункты 25 муниципалитетов области. Кроме того, автобус на базе Газель-Next будет задействован для доставки спасателей к месту ликвидации последствий различных происшествий. А специальный автомобиль с краново-манипуляторной установкой на базе Урал-Next будет использоваться для доставки оборудования и имущества при ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что памятник пожарным-спасателям, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Нижегородской области, возводят в микрорайоне Щербинки-1.