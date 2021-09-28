Нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на первенстве России по кудо

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Нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на Всероссийском турнире по кудо "К2". Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту.
В соревнованиях приняли участие более 350 человек.
Захар Бухарин одержал победу в категории юноши 12-13 лет - коэффициент свыше 250 единиц, а также выполнил норматив — кандидат в мастера спорта.
Даниил Алексеев занял третье место в категории юноши 12-13 лет - коэффициент 200 единиц.
"В кудо на соревнованиях используют не традиционные весовые категории, а коэффициенты силы, измеряемые в единицах, складывающихся по формуле "Рост+вес=Единицы КС", - пояснили в департаменте.
Ранее сообщалось, что восемь нижегородцев выступят на первенстве России по кудо.
СПРАВКА:
Кудо – современное восточное единоборство, собравшее в себя ударные и борцовские техники. Поединки максимально приближены к реальному бою при низком травматизме, за счет использования защитного шлема с пластиковым забралом.
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