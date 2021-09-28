Нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на первенстве России по кудо Спорт

Фото: Алексей Манянин (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на Всероссийском турнире по кудо "К2". Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие более 350 человек.

Захар Бухарин одержал победу в категории юноши 12-13 лет - коэффициент свыше 250 единиц, а также выполнил норматив — кандидат в мастера спорта.

Даниил Алексеев занял третье место в категории юноши 12-13 лет - коэффициент 200 единиц.

"В кудо на соревнованиях используют не традиционные весовые категории, а коэффициенты силы, измеряемые в единицах, складывающихся по формуле "Рост+вес=Единицы КС", - пояснили в департаменте.

Ранее сообщалось, что восемь нижегородцев выступят на первенстве России по кудо.

СПРАВКА:

Кудо – современное восточное единоборство, собравшее в себя ударные и борцовские техники. Поединки максимально приближены к реальному бою при низком травматизме, за счет использования защитного шлема с пластиковым забралом.