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Спорт

Нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на первенстве России по кудо

03 ноября 2021 17:56  [79] Спорт

Фото: Алексей Манянин (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы завоевали "золото" и "бронзу" на Всероссийском турнире по кудо "К2". Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие более 350 человек.

Захар Бухарин одержал победу в категории юноши 12-13 лет - коэффициент свыше 250 единиц, а также выполнил норматив — кандидат в мастера спорта.

Даниил Алексеев занял третье место в категории юноши 12-13 лет - коэффициент 200 единиц.

"В кудо на соревнованиях используют не традиционные весовые категории, а коэффициенты силы, измеряемые в единицах, складывающихся по формуле "Рост+вес=Единицы КС", - пояснили в департаменте.

Ранее сообщалось, что восемь нижегородцев выступят на первенстве России по кудо. 

СПРАВКА:

Кудо – современное восточное единоборство, собравшее в себя ударные и борцовские техники. Поединки максимально приближены к реальному бою при низком травматизме, за счет использования защитного шлема с пластиковым забралом.

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Теги:
Борьба Спорт
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