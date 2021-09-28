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Общество

Более 61% нижегородцев уже приняли участие во Всероссийской переписи населения

04 ноября 2021 09:50  [85] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Во Всероссийской переписи населения с 15 октября по 2 ноября приняло участие почти 2 млн жителей Нижегородской области. Как отметили в Нижегородстате, это превышает 61% от общей численности проживающих в регионе.

Бесспорным лидером по числу участников переписи является Вознесенский район, где переписалось почти 98% жителей. Также по активности лидируют Варнавинский, Большемурашкинский, Шатковский и Краснооктябрьский районы.

В регионе работают почти 500 стационарных переписных участков, где приёмы ведутся с учётом мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Такой вид переписи выбрало около 1% жителей Нижегородской области.

Самым популярным способ участия в переписи являются визиты переписчиков, которые с планшетными компьютерами обходят домохозяйства и опрашивают жителей. Всем переписчикам для работы также выданы защитные маски и перчатки. Еженедельно сотрудники проходят ПЦР-тестирование на COVID-19.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией самым безопасным способом участия во Всероссийской переписи населения является портал Госуслуг, которым воспользовался каждый пятый участник переписи в регионе. В частности, самостоятельно заполнили анкету о себе и своих домохозяйствах 359 000 нижегородцев.

Самыми активными пользователями портала госуслуг стали жители Варнавинского района, Новинского сельсовета Нижнего Новгорода, а также города Сарова и Тоншаевского округа.

Для участия в онлайн-переписи необходимо иметь стандартную или подтверждённую учётную запись на Госуслугах.

Напомним, что Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Основными её задачами является определить точную численность населения в регионе - и по стране в целом, получить данные о составе домохозяйств, реальной брачной структуре, национальности, условиях жизни людей и уровне образованности. Данные лягут в основу расчётов для будущих национальных проектов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что участие в переписи поможет развитию региона и страны в целом. Он отметил, что без точных данных о численности населения и ряда других показателей невозможно качественно планировать развитие территорий. Информация, полученная в ходе предыдущих переписей, легла в основу нацпроектов, а также региональных программ и проектов. Так, например, благодаря переписи можно определить, где есть большая потребность в строительстве больницы или поликлиники, школы или детского сада.

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Теги:
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