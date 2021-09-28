Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку в День народного единства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде в День народного единства, 4 ноября, на телевышке будет включена архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказали в филиале РТРС "Нижегородский ОРТПЦ".

В частности, в тёмное время суток телебашню украсит видеооткрытка с элементами государственной и региональной символики.

Также на световом панно появится силуэт героев народного ополчения – Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Как рассказали в РТРС, иллюминацию включат телебашни в Перми, Казани, Саранске, Пензе, Калуге, Туле и других городах, а также главная телебашня страны - Останкинская.

Подсветка нижегородской 196-метровой телебашни модернизирована к 800-летию Нижнего Новгорода. Она включает более 4,5 тысячи светодиодных пикселей, образующих световое панно на гранях башни, а также прожекторы заливного света и линейные светильники на одном из верхних ярусов, обеспечивающие "эффект маяка".

Напомним, 4 ноября на Дмитриевской башне Нижегородского кремля будет организована аудиовизуальная инсталляция.