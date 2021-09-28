Улицу Мечтателей в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта до 20 ноября

Схема перекрытия дороги
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В Советском районе Нижнего Новгорода с 8 ноября временно приостановят движение по улице Мечтателей. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, ограничения вводятся в связи с прокладкой водопровода и дождевой канализации и затронут участок улицы Мечтателей напротив дома №30 ЖК "Новая Кузнечиха".
Дорогу планируется перекрыть с 7:30 8 ноября до 18:00 20 ноября.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят на участке ул. Лоскутова в Автозаводском районе 5 и 6 ноября.
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