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Общество

Улицу Мечтателей в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта до 20 ноября

04 ноября 2021 18:02  [57] Общество
Схема перекрытия дороги

Схема перекрытия дороги

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Советском районе Нижнего Новгорода с 8 ноября временно приостановят движение по улице Мечтателей. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, ограничения вводятся в связи с прокладкой водопровода и дождевой канализации и затронут участок улицы Мечтателей напротив дома №30 ЖК "Новая Кузнечиха".

Дорогу планируется перекрыть с 7:30 8 ноября до 18:00 20 ноября.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят на участке ул. Лоскутова в Автозаводском районе 5 и 6 ноября.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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