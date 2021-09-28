Реверсивный режим движения ввели на федеральной дороге М-7 в Лысковском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Реверсивный режим движения ввели на федеральной дороге М-7 в Лысковском районе.

Авария случилась 5 ноября в 06:00 возле с. Варганы.

Из-за столкновения машин была перекрыта федеральная трасса М-7.

По информации ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, с 08:40 движение транспорта запущено в реверсивном режиме.

Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия ДТП.

Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными при проезде проблемного участка. Следует соблюдать скоростной режим, нельзя совершать резкие маневры.