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Происшествия

Реверсивный режим движения ввели на федеральной дороге М-7 в Лысковском районе

05 ноября 2021 08:51  [260] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Реверсивный режим движения ввели на федеральной дороге М-7 в Лысковском районе.

Авария случилась 5 ноября в 06:00 возле с. Варганы.

Из-за столкновения машин была перекрыта федеральная трасса М-7.

По информации ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, с 08:40 движение транспорта запущено в реверсивном режиме.

Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия ДТП.

Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными при проезде проблемного участка. Следует соблюдать скоростной режим, нельзя совершать резкие маневры.

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Теги:
движение ДТП Транспорт
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