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Общество

Участок на повороте с проспекта Гагарина на улицу 40 лет Октября отремонтировали в Приокском районе

05 ноября 2021 11:38  [83] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Участок на повороте с проспекта Гагарина на улицу 40 лет Октября отремонтировали в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Подрядная организация заасфальтировала обе полосы движения, сообщили в районной администрации.

Рабочие очистили ямы от мусора, избавились от старого покрытия, полили участок эмульсией и уложили асфальтобетонную смесь. По словам главы района Михаила Шатилова, многие жители обращались с просьбой отремонтировать этот участок, который создавал сложности при повороте.

"Работы провела подрядная организация, которая будет обслуживать главные магистрали района этой зимой. Напомню, в этом году в нашем районе отремонтировали 50 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Дороги частного сектора отсыпали гранулятом", – сказал Михаил Шатилов.

Ранее подрядчик убрал препятствия на дорожном полотне улицы 40 лет Победы, у транспортного кольца, улиц Ларина и Корейской и на проспекте Гагарина, у дома №102. Всего в этом году в рамках текущего ямочного ремонта было отремонтировано порядка 8 тыс. кв. метров дорог. Кроме того, по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!" появились асфальтированные пути на улицах Кащенко, Малой, Моисеевой в деревне Ляхово и на улице Крымской в поселке Дубенки. Также в деревне Бешенцево был продолжен тротуар.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что всего в этом году в Нижнем Новгороде отремонтируют более 100 участков дорог.

"По нацпроекту БКД мы капитально отремонтируем 31 дорогу, в том числе четыре – за счет сложившейся экономии в результате конкурсных процедур. Кроме того, ремонт проводится благодаря дополнительным средствам областного и местного бюджетов, а также по губернаторскому проекта "Вам решать!". Для сравнения – в прошлом году отремонтировали порядка 30 участков, то есть это почти четырехкратный рост", – заявил мэр.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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