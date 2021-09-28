Городецкий район установил побратимские отношения с бразильским городом Тринидаде Бизнес

Городецкий район установил побратимские отношения с бразильским городом Тринидаде. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, заочное подписание соответствующего соглашения состоялось 6 ноября в рамках проведения III Международного муниципального форума стран БРИКС.

Участие в торжественной церемонии приняли глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров и мэр бразильского муниципалитета Марден Габриел Алвеш де Агиар Джуниор.

По словам Александра Мудрова, соглашение предусматривает выстраивание взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов партнерства и доверия.

"Мы планируем взаимодействовать с городом Тринидаде, как в различных отраслях экономики, так и в гуманитарном направлении. Готовы разрабатывать и реализовывать совместные проекты в сфере образования, культуры, спорта. После стабилизации эпидемиологической обстановки можно начать осуществлять обмен творческими коллективами, спортивными командами. Большой потенциал для сотрудничества есть, конечно же, и в сфере туризма", – отметил Александр Мудров.

Как сообщила директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева, Городецкий район стал первым нижегородским муниципалитетом, установившим сотрудничество с партнерами из Бразилии.

"В настоящий момент Нижний Новгород также ведет переговоры с бразильским городом Салвадор – столицей и административным центром штата Баия. В ближайшей перспективы планируется подписание меморандума о взаимопонимании между городами, исполнение положений которого внесет весомый вклад в развитие всестороннего сотрудничества Нижегородской области с Бразилией", – добавила руководитель ведомства.

В департаменте внешних связей напомнили, что активное участие региона в мероприятиях по линии БРИКС было представлено вниманию Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе XXXVI заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России в июне 2021 года.

В ходе мероприятия глава МИД России подчеркнул, что диалог на уровне регионов и муниципалитетов обогащает многообразное взаимодействие в рамках БРИКС.

"Международный муниципальный форум стран БРИКС – хорошая площадка для совместной работы. В этом году участниками форума с нижегородской стороны стали представители не только Городецкого района, но также городских округов городов Бор и Дзержинск", – подчеркнула Ольга Гусева.