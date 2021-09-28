Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
06 ноября 2021 16:13  [1] Городецкий район установил побратимские отношения с бразильским городом Тринидаде
04 ноября 2021 14:36  [718] Нижегородские инновационные проекты получили в сентябре-октябре 111 млн рублей грантовой поддержки
03 ноября 2021 14:39  [323] Исследование МегаФона: около 3,6% жителей Нижнего Новгорода уехали на период нерабочих дней
03 ноября 2021 13:52  [328] Банк "Открытие" выдал более почти 6 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области
03 ноября 2021 13:19  [401] Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks
03 ноября 2021 12:51  [363] ВТБ увеличил льготный период по кредитной карте до 200 дней и кешбэк до 10%
03 ноября 2021 12:25  [300] ПСБ консультирует малый и средний бизнес по вопросам получения госсубсидий
03 ноября 2021 11:36  [315] Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске
03 ноября 2021 10:28  [522] После оплаты долга "ЭнергосбыТ Плюс" отменил процедуру ограничения тепловой энергии 14 нижегородским компаниям
03 ноября 2021 09:46  [846] Закон о семейном бизнесе планируется разработать в Заксобрании Нижегородской области
Бизнес

Городецкий район установил побратимские отношения с бразильским городом Тринидаде

06 ноября 2021 16:13  [1] Бизнес

Городецкий район установил побратимские отношения с бразильским городом Тринидаде. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, заочное подписание соответствующего соглашения состоялось 6 ноября в рамках проведения III Международного муниципального форума стран БРИКС.

Участие в торжественной церемонии приняли глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров и мэр бразильского муниципалитета Марден Габриел Алвеш де Агиар Джуниор.

По словам Александра Мудрова, соглашение предусматривает выстраивание взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов партнерства и доверия.

"Мы планируем взаимодействовать с городом Тринидаде, как в различных отраслях экономики, так и в гуманитарном направлении. Готовы разрабатывать и реализовывать совместные проекты в сфере образования, культуры, спорта. После стабилизации эпидемиологической обстановки можно начать осуществлять обмен творческими коллективами, спортивными командами. Большой потенциал для сотрудничества есть, конечно же, и в сфере туризма", – отметил Александр Мудров.

Как сообщила директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева, Городецкий район стал первым нижегородским муниципалитетом, установившим сотрудничество с партнерами из Бразилии.

"В настоящий момент Нижний Новгород также ведет переговоры с бразильским городом Салвадор – столицей и административным центром штата Баия. В ближайшей перспективы планируется подписание меморандума о взаимопонимании между городами, исполнение положений которого внесет весомый вклад в развитие всестороннего сотрудничества Нижегородской области с Бразилией", – добавила руководитель ведомства.

В департаменте внешних связей напомнили, что активное участие региона в мероприятиях по линии БРИКС было представлено вниманию Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе XXXVI заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России в июне 2021 года.

В ходе мероприятия глава МИД России подчеркнул, что диалог на уровне регионов и муниципалитетов обогащает многообразное взаимодействие в рамках БРИКС.

"Международный муниципальный форум стран БРИКС – хорошая площадка для совместной работы. В этом году участниками форума с нижегородской стороны стали представители не только Городецкого района, но также городских округов городов Бор и Дзержинск", – подчеркнула Ольга Гусева.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Побратим
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph