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Общество

Современные теплицы для саженцев леса построили в Семёновском районе

07 ноября 2021 10:15  [37] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Современные теплицы для саженцев леса построили в Семёновском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным министерства лесного хозяйства региона на эти цели из областного бюджета было направлено 18 млн. рублей

Саженцы хвойных деревьев здесь будут выращиваться, как обратил внимание профильный министр Роман Воробьёв, уже с закрытой корневой системой.

Теплицы установлены в подведомственном учреждении минлесхоза - ГАУ НО "Семёновский спецсемлесхоз", которое обеспечивает потребность в посадочном материале не только региона, но и других субъектов страны. Планируется, что модернизация тепличного комплекса позволит увеличить объёмы производства лесопосадочного материала в двое.

Отмечается, в соответствии с правилами лесовосстановления, с 2022 года доля создания культур сеянцами с закрытой корневой системой по стране должна увеличиться до 20% от общей площади искусственного лесовосстановления, а с 2025 года - до 30%.

"Лесовосстановление – это важнейшая часть нашей работы, поэтому в регионе создан и развивается современный селекционно-семеноводческий комплекс, включающий в себя весь цикл работ, связанных с заготовкой и хранением семян лесных растений", - добавил Роман Воробьев.

Новый тепличный комплекс состоит из трёх современных теплиц размером 12х80 м, площадь каждой теплицы - 960 кв. м. Конструкция рассчитана на круглогодичную эксплуатацию при условии дополнительного оснащения системами обогрева воздуха.

"Сейчас мы выращиваем 2 млн саженцев ели и сосны с закрытой корневой системой. У таких культур более высокая приживаемость, чем у выращенных в открытом грунте. За три ротации в новом тепличном комплексе планируется вырастить около 4 млн саженцев. Новые теплицы планируем засеять весной 2022 года", - рассказал директор ГАУ НО "Семеновский спецсемлесхоз" Алексей Кленков.

В ведомстве уточнили, что в 2021 году в Нижегородской области в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", входящего в нацпроект "Экология", выполнено лесовосстановление на площади более 11 тыс. га, всего в этом году планируется провести работы на территории более 13 тыс. га.

Напомним, что в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав национального проекта "Экология", который реализуется в стране по указу президента РФ Владимира Путина, предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

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Теги:
Лесное хозяйство
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