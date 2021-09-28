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Общество

Новые сертификаты о вакцинации вводятся в России

08 ноября 2021 09:32  [155] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новые сертификаты о вакцинации вводятся в России. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, новые образцы сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании начинают действовать с 8 ноября.

При этом те сертификаты, которые были сформированы до внесения изменений, автоматически переоформятся на портале Госуслуг до 1 марта.

Известно, что сертификаты будут содержать основные данные об обладателе, а также сведения о вакцинации. Также туда попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19. Ниже в сертификате предусматривается место для QR-кода.

Документ будет доступен на двух языках - русском и английском (для поездок за границу).

Ранее сообщалось, что тесты для выявления фиктивно вакцинированных планируется применять в Нижегородской области. Новая разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса AD6.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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