Тесты для выявления фиктивно вакцинированных планируется применять в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тесты для выявления поддельных сертификатов вакцинации разработали в России. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

"Новая разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса AD6. Этот вирус крайне редко встречается у человека. Наличие антител к аденовирусу говорит, что люди вакцинированы. Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", - пояснил министр.

Данный аденовирус используется в препаратах "Спутник V" и "Спутник Лайт". Он доставляет в клетки фрагмент генетического материала SARS-CoV-2.

"В Нижегородской области мы пока не используем этот тест. При поступлении его в гражданский оборот, обязательно начнем применять", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что часть тяжело болеющих COVID-19 жителей Нижегородской области имели фиктивные справки о вакцинации.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали медика, который продавал фиктивные справки о вакцинации от COVID-19. За каждую такую справку подозреваемая брала 1 500 рублей.

Еще по одному факту изготовления фиктивных справок о вакцинации в Нижнем Новгороде проходит 39-летняя женщина. Она со своими подельниками продавала справки по 5 000 рублей.

Напомним, что изготовление, продажа и приобретение поддельных сертификатов о вакцинации и иных медицинских документов влечёт уголовную ответственность по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).