Введение "парных уроков" рассматривается в нижегородских школах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области рассматривает возможность введения "парных уроков" в школах. Об этом министр Ольга Петрова рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

"Мы начинаем методическую проработку концепции "парных уроков", чтобы уменьшить количество домашнего задания и тяжесть портфеля школьника", - пояснила она.

В комментариях к посту нижегородка выразила сомнение в данной методике. По ее мнению, дети не смогут "высидеть" двойные уроки. Кроме того, она считает, что по окончании двух уроков учителя будут вынуждены задавать домашнюю работу в двойном объеме.

"Есть педагоги, кто имеет противоположное Вашему мнение. Это чуть другой подход к проведению урока, это другая методика. Школа, безусловно, не ВУЗ, но многие ребята в 10-м классе очень радуются парным урокам", - ответила Ольга Петрова.

Она добавила, что введение "парных уроков" будет осуществляться на усмотрение директоров школ.

Ранее сообщалось, что более 230 учебных кабинетов модернизируют в школах Нижнего Новгорода в текущем году. Там установят современное оборудование и проведут ремонт - покрасят стены, заменят электропроводку, окна и двери, обновят полы.