Более 30 нижегородцев задержали за управление транспортом в нетрезвом виде в выходные Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшие выходные и праздничные дни с 3 по 7 ноября сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода задержали за управления транспортом в нетрезвом виде 31 водителя. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД Управления МВД России.

Согласно информации, из общего количества задержанных водителей на 17 были составлены протоколы по ст.12.8 КоАП РФ (управления транспортом с признаками опьянения).

Кроме того, 11 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование, за что были привлечены к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ.

Ещё трое автомобилистов доставили в отделы полиции по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). За это им грозит наказание: начиная от штрафа в размере 200-300 тысяч рублей - и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.

А вот по всей Нижегородской области за минувшие выходные, по данным ГИБДД, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения были задержаны 172 водителя, а 20 из них сели за руль пьяными повторно.

Напомним, наказание за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения ужесточили в России. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ 1 июля 2021 года.