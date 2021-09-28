Нижегородский центр диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы провёл первые операции Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первые операции прошли в Центре диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы, организованном в Нижнем Новгороде специалистами ПИМУ совместно с Нижегородским областным клиническим онкологическим диспансером и областной больницей им. Н.А.Семашко. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, только за последнюю неделю октября проведено уже пять операций по поводу опухолей поджелудочной железы.

Как рассказал директор Института хирургии и онкологии ПИМУ Владимир Загайнов, благодаря созданию центра удалось сконцентрировать пациентов с онкологическими заболеваниями поджелудочной железы, устранить разрозненность оказания медицинской помощи этой сложной категории больных. Теперь люди получают более качественную диагностику и результаты лечения. Так, воспалительные заболевания лечатся на базе ОКБ имени Семашко, а пациенты с онкопатологией сразу направляются в специализированное отделение онкодиспансера.

Нижегородская область обладает всем необходимым арсеналом для лечения, повышения продолжительности и качества жизни этой группы пациентов, подчеркнул Загайнов.

Главный врач НОКОД Сергей Гамаюнов добавил, что лечение для жителей региона - абсолютно бесплатное. При воспалительных заболеваниях люди получают медикаментозное и хирургическое лечение, если диагностирована опухоль - комбинируется химиотерапевтическое и хирургическое лечение.

Записаться на приём можно на сайте: medicina52.tilda.ws.

Отбор пациентов на лечение проводят врачи после оценки заключений и результатов обследований.

Кстати, в составе Центра диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы работает одна из лабораторий НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ: институт занимается разработкой и внедрением технологий регенеративной медицины и выводом результатов научных исследований в клиническую практику.

Напомним, эксперты федерального Минздрава высоко оценили организацию онкологической службы Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что лабораторию нейрофизиологии и эпилептологии создали в нижегородском ПИМУ.