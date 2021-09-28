Студенты ННГУ и НГТУ продолжат обучение в дистанционном формате

Студенты Нижегородского государственного университета им. Лобачевского и Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева продолжат обучение в дистанционном формате. Соответствующие приказы были подписаны ректорами вузов.
Речь идет о всех видах учебных занятий в университетах.
Лабораторные и практические занятия преподавателям ННГУ им. Лобачевского приказом рекомендовано заменить иными формами или перенести.
Сроки окончания дистанционного формата обучения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.
Ранее руководство НИУ Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде заявило, что студенты останутся на дистанционном обучении до конца года.
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