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Общество

Студенты ННГУ и НГТУ продолжат обучение в дистанционном формате

08 ноября 2021 16:34  [71] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Студенты Нижегородского государственного университета им. Лобачевского и Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева продолжат обучение в дистанционном формате. Соответствующие приказы были подписаны ректорами вузов.

Речь идет о всех видах учебных занятий в университетах. 

Лабораторные и практические занятия преподавателям ННГУ им. Лобачевского приказом рекомендовано заменить иными формами или перенести.

Сроки окончания дистанционного формата обучения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее руководство НИУ Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде заявило, что студенты останутся на дистанционном обучении до конца года.

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Теги:
Вузы Коронавирус Образование
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