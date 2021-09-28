Студенты ННГУ и НГТУ продолжат обучение в дистанционном формате Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Студенты Нижегородского государственного университета им. Лобачевского и Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева продолжат обучение в дистанционном формате. Соответствующие приказы были подписаны ректорами вузов.

Речь идет о всех видах учебных занятий в университетах.

Лабораторные и практические занятия преподавателям ННГУ им. Лобачевского приказом рекомендовано заменить иными формами или перенести.

Сроки окончания дистанционного формата обучения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее руководство НИУ Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде заявило, что студенты останутся на дистанционном обучении до конца года.