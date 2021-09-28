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Общество

Студенты НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде останутся на дистанционном обучении до конца года

26 октября 2021 09:18  [115] Общество

Фото: сайт вуза

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Студенты НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде останутся на дистанционном обучении до конца года. Об этом сообщается на сайте вуза.

Согласно информации, студенты и аспиранты с 25 по 29 октября перешли на дистанционный режим обучения.

При этом в период с 30 октября по 6 ноября для студентов вводится асинхронный онлайн-режим с использованием ресурсов LMS (самостоятельная работа студентов и аспирантов).

Начиная с 8 ноября и до конца 2021 года, занятия в филиале НИУ ВШЭ будут проходить в онлайн-формате. Сессия также пройдет удаленно. Исключение будет сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат. Такие занятия будут организованы в малых группах до 15 человек с соблюдением необходимых мер.

Преподаватели и сотрудники вуза с 25 по 29 октября работают удаленно, а с 30 октября по 7 ноября для них объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы в соответствии с указом главы государства.

Напомним, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.

Ранее также сообщалось, что практически все нижегородские вузы переходят на "дистант" или работают в смешанном формате.

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Теги:
Вузы Коронавирус Образование
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