Определены победители конкурса на финансирование научно-технических проектов Нижегородского НОЦ Общество

Фото: ННГУ им.Лобачевского

АНО"Нижегородский НОЦ" направит 83,7 млн рублей на поддержку 13 разработок, признанных победителями конкурса научно-технических проектов участников научно-образовательного центра.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, всего на конкурс было заявлено 22 проекта 14 организаций. В их реализации принимают участие 330 человек, среди которых 28 докторов и 94 кандидата наук.

Напомним, что конкурс проводится в рамках реализации программы деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня Нижегородской области.

Представленные проекты получили оценку высококвалифицированных специалистов из разных регионов страны и прошли экспертизу. Ее результаты проанализировал экспертный совет, созданный при НОЦ. Победителей конкурса утвердил наблюдательный совет АНО «Нижегородский НОЦ» под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"В числе проектов-победителей представители различных вузов и научных институтов, работающие в различных направлениях. Эти разработки имеют особое значение для развития медицины, промышленности, энергетики. Самое важное, что благодаря НОЦ сокращается путь полученных результатов от лаборатории до производственной площадки и внедрения. Чем быстрее удастся внедрять успешные технологии, тем скорее они положительно отразятся на жизни людей", - отметил Глеб Никитин.

Нижегородский НОЦ вошел в число 10 научно-образовательных центров мирового уровня, которым по результатам деятельности в 2020 году выделен федеральный грант в размере 128 млн рублей. Именно из этих средств и будут поддержаны лучшие проекты участников Нижегородского НОЦ.

"Поддержка научно-технических проектов – самая оптимальная форма расходования средств федерального гранта. Цель конкурса - выявление лучших проектов, наиболее перспективных с точки зрения внедрения разработанных технологий на промышленных предприятиях. На их финансовую поддержку мы направим 83,7 миллиона рублей из федерального гранта", - рассказал директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин.

Победителями объявлены следующие проекты:

1. Биосовместимые и биорезорбируемые полимеры на основе лактидов и акрилатов (ИМХ РАН);

2. Низковязкое высоко-ароматическое неканцерогенное масло-наполнитель (АО "Управляющая компания Биохимического холдинга "Оргхим");

3. Получение керамических материалов для иммобилизации отдельных высокоактивных компонент облученного ядерного топлива (ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

4. Развитие новых комплексных методов дистанционного мониторинга загрязнений Волжского бассейна и прогноза их распространения с использованием ГИС-технологий (ИПФ РАН);

5. Разработка и научно-техническое обеспечение промышленной реализации новых высокоэффективных и экологичных сложноэфирных смазочных и пластифицирующих материалов (НГТУ им. Р.Е. Алексеева);

6. Разработка аппаратно-программного комплекса для высокоточных измерений и оценки уровня колебаний зданий и сооружений при антропогенных вибрационных и сейсмических воздействиях с использованием микроволновых интерферометров (ННГАСУ);

7. Разработка зонда для регистрации оптических спектров в ходе хирургической биопсии (РФЯЦ-ВНИИЭФ);

8. Разработка радиолокационного комплекса для интеллектуальной системы безопасности железнодорожного переезда (АО "НПП "Салют");

9. Разработка технологии получения хелатных комплексов микроэлементов (Mn, Zn, Fe, Cu, Co, I, Se) и биополимера хитозана для введения в состав комбикормов цыплят-бройлеров (ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

10. Разработка технологии экструзионного изготовления преформ для линз и волоконных сенсоров среднего ИК-диапазона на основе высокочистых халькогенидных стекол (ИХВВ РАН);

11. Разработка устройств для автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий электропередачи 110-500 кВ (НГТУ им. Р.Е. Алексеева);

12. Системы противоопухолевых лекарственных средств на основе полианионных носителей с собственной иммуностимулирующей активностью (ПИМУ Минздрава России);

13. Создание тестовой зоны для проверки научных принципов и технологий системы управления внутренней средой замкнутых помещений в условиях эпидемий "Эдем" (АО "Технопарк "Саров").