Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2021 18:18  [51] Нижегородские добровольцы на личных автомобилях довозят врачей до пациентов и доставляют лекарства
08 ноября 2021 18:06  [73] Девять протоколов об эпиднарушениях составлено по итогам проверки объектов торговли и общепита в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 17:56  [74] Определены победители конкурса на финансирование научно-технических проектов Нижегородского НОЦ
08 ноября 2021 17:36  [83] Площадку для выгула собак открыли на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 17:33  [94] Подросток пропал из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 16:43  [124] Евгений Люлин: "Вклад в школу - это всегда вклад в будущее"
08 ноября 2021 16:34  [136] Студенты ННГУ и НГТУ продолжат обучение в дистанционном формате
08 ноября 2021 16:22  [134] Разбитую стеклянную будку восстановят на набережной Федоровского
08 ноября 2021 16:01  [341] Новую маршрутную сеть представят нижегородцам в конце этого года
08 ноября 2021 15:52  [252] Ртуть обнаружена в белых замороженных грибах в Нижегородской области
Общество

Определены победители конкурса на финансирование научно-технических проектов Нижегородского НОЦ

08 ноября 2021 17:56  [74] Общество

Фото: ННГУ им.Лобачевского

АНО"Нижегородский НОЦ" направит 83,7 млн рублей на поддержку 13 разработок, признанных победителями конкурса научно-технических проектов участников научно-образовательного центра.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, всего на конкурс было заявлено 22 проекта 14 организаций. В их реализации принимают участие 330 человек, среди которых 28 докторов и 94 кандидата наук.

Напомним, что конкурс проводится в рамках реализации программы деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня Нижегородской области.

Представленные проекты получили оценку высококвалифицированных специалистов из разных регионов страны и прошли экспертизу. Ее результаты проанализировал экспертный совет, созданный при НОЦ. Победителей конкурса утвердил наблюдательный совет АНО «Нижегородский НОЦ» под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"В числе проектов-победителей представители различных вузов и научных институтов, работающие в различных направлениях. Эти разработки имеют особое значение для развития медицины, промышленности, энергетики. Самое важное, что благодаря НОЦ сокращается путь полученных результатов от лаборатории до производственной площадки и внедрения. Чем быстрее удастся внедрять успешные технологии, тем скорее они положительно отразятся на жизни людей", - отметил Глеб Никитин.

Нижегородский НОЦ вошел в число 10 научно-образовательных центров мирового уровня, которым по результатам деятельности в 2020 году выделен федеральный грант в размере 128 млн рублей. Именно из этих средств и будут поддержаны лучшие проекты участников Нижегородского НОЦ.

"Поддержка научно-технических проектов – самая оптимальная форма расходования средств федерального гранта. Цель конкурса - выявление лучших проектов, наиболее перспективных с точки зрения внедрения разработанных технологий на промышленных предприятиях. На их финансовую поддержку мы направим 83,7 миллиона рублей из федерального гранта", - рассказал директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин.

Победителями объявлены следующие проекты:

1. Биосовместимые и биорезорбируемые полимеры на основе лактидов и акрилатов (ИМХ РАН);

2. Низковязкое высоко-ароматическое неканцерогенное масло-наполнитель (АО "Управляющая компания Биохимического холдинга "Оргхим");

3. Получение керамических материалов для иммобилизации отдельных высокоактивных компонент облученного ядерного топлива (ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

4. Развитие новых комплексных методов дистанционного мониторинга загрязнений Волжского бассейна и прогноза их распространения с использованием ГИС-технологий (ИПФ РАН);

5. Разработка и научно-техническое обеспечение промышленной реализации новых высокоэффективных и экологичных сложноэфирных смазочных и пластифицирующих материалов (НГТУ им. Р.Е. Алексеева);

6. Разработка аппаратно-программного комплекса для высокоточных измерений и оценки уровня колебаний зданий и сооружений при антропогенных вибрационных и сейсмических воздействиях с использованием микроволновых интерферометров (ННГАСУ);

7. Разработка зонда для регистрации оптических спектров в ходе хирургической биопсии (РФЯЦ-ВНИИЭФ);

8. Разработка радиолокационного комплекса для интеллектуальной системы безопасности железнодорожного переезда (АО "НПП "Салют");

9. Разработка технологии получения хелатных комплексов микроэлементов (Mn, Zn, Fe, Cu, Co, I, Se) и биополимера хитозана для введения в состав комбикормов цыплят-бройлеров (ННГУ им. Н.И. Лобачевского);

10. Разработка технологии экструзионного изготовления преформ для линз и волоконных сенсоров среднего ИК-диапазона на основе высокочистых халькогенидных стекол (ИХВВ РАН);

11. Разработка устройств для автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий электропередачи 110-500 кВ (НГТУ им. Р.Е. Алексеева);

12. Системы противоопухолевых лекарственных средств на основе полианионных носителей с собственной иммуностимулирующей активностью (ПИМУ Минздрава России);

13. Создание тестовой зоны для проверки научных принципов и технологий системы управления внутренней средой замкнутых помещений в условиях эпидемий "Эдем" (АО "Технопарк "Саров").

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Наука Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph