Девять протоколов об эпиднарушениях составлено по итогам проверки объектов торговли и общепита в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девять протоколов об эпиднарушениях было составлено по итогам проверки объектов торговли и общепита Нижнего Новгорода с 1 по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Всего за минувшую неделю сотрудники нижегородского Минпрома проверили 168 объектов на улицах Рождественской и Большой Покровской, а также в крупных торговых центрах города ("Рио", "Новая Эра", "Мега", "Крым", "Парк Авеню", "Звезда", "Небо", "Куб", "Этажи", "Лобачевский-плаза", "Шоколад", "Жар-птица").

"За прошлую неделю наши сотрудники проверили 152 магазина, 16 кафе и ресторанов. 85 объектов было проверено в праздничные выходные дни. В целом руководители предприятий ответственно подходят к профилактике распространения инфекции. Тем не менее, выявлены такие нарушения, как работа персонала без масок, обслуживание посетителей кафе внутри помещения, отсутствие рециркуляторов или антисептиков", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что нижегородский ТРЦ "МЕГА" проверили на соблюдение эпидемических норм.