Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2021 18:18  [49] Нижегородские добровольцы на личных автомобилях довозят врачей до пациентов и доставляют лекарства
08 ноября 2021 18:06  [66] Девять протоколов об эпиднарушениях составлено по итогам проверки объектов торговли и общепита в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 17:56  [70] Определены победители конкурса на финансирование научно-технических проектов Нижегородского НОЦ
08 ноября 2021 17:36  [83] Площадку для выгула собак открыли на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 17:33  [94] Подросток пропал из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 16:43  [124] Евгений Люлин: "Вклад в школу - это всегда вклад в будущее"
08 ноября 2021 16:34  [135] Студенты ННГУ и НГТУ продолжат обучение в дистанционном формате
08 ноября 2021 16:22  [134] Разбитую стеклянную будку восстановят на набережной Федоровского
08 ноября 2021 16:01  [340] Новую маршрутную сеть представят нижегородцам в конце этого года
08 ноября 2021 15:52  [250] Ртуть обнаружена в белых замороженных грибах в Нижегородской области
Общество

Девять протоколов об эпиднарушениях составлено по итогам проверки объектов торговли и общепита в Нижнем Новгороде

08 ноября 2021 18:06  [66] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девять протоколов об эпиднарушениях было составлено по итогам проверки объектов торговли и общепита Нижнего Новгорода с 1 по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Всего за минувшую неделю сотрудники нижегородского Минпрома проверили 168 объектов на улицах Рождественской и Большой Покровской, а также в крупных торговых центрах города ("Рио", "Новая Эра", "Мега", "Крым", "Парк Авеню", "Звезда", "Небо", "Куб", "Этажи", "Лобачевский-плаза", "Шоколад", "Жар-птица").

"За прошлую неделю наши сотрудники проверили 152 магазина, 16 кафе и ресторанов. 85 объектов было проверено в праздничные выходные дни. В целом руководители предприятий ответственно подходят к профилактике распространения инфекции. Тем не менее, выявлены такие нарушения, как работа персонала без масок, обслуживание посетителей кафе внутри помещения, отсутствие рециркуляторов или антисептиков", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что нижегородский ТРЦ "МЕГА" проверили на соблюдение эпидемических норм.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Торговый центр Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph