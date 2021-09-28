Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2021 18:37  [77] Следователи проводят проверку из-за длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода 2 ноября
03 ноября 2021 17:48  [89] Нижегородский ТРЦ "МЕГА" проверили на соблюдение эпидемических норм
03 ноября 2021 17:22  [174] Свалку арбузов размером 13 кубометров вывезли с ул. Зайцева в Нижнем Новгороде
03 ноября 2021 16:58  [122] Новые лаборатории для молодых ученых откроются в России
03 ноября 2021 16:30  [159] Более 30 новых автомобилей получили подразделения противопожарной службы Нижегородской области
03 ноября 2021 16:13  [160] ГИБДД проведет проверки на аварийных участках дорог Нижегородской области в праздники
03 ноября 2021 15:57  [133] Более 230 учебных кабинетов модернизируют в школах Нижнего Новгорода
03 ноября 2021 15:45  [333] Шесть пингвинов Гумбольдта поселились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
03 ноября 2021 15:35  [142] Семь из одиннадцати ретро-трамваев доставили в Нижний Новгород
03 ноября 2021 15:18  [122] Около 5 тысяч гидрантов проверят Нижегородский водоканал и МЧС
Общество

Нижегородский ТРЦ "МЕГА" проверили на соблюдение эпидемических норм

03 ноября 2021 17:48  [89] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Минпрома и Минлесхоза Нижегородской области 2 ноября провели рейд в торгово-развлекательном центре "МЕГА". Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Патрули проверили, как в ТРЦ соблюдаются нормы, установленные указом губернатора Нижегородской области №27 "О введении режима повышенной готовности", а также ограничений, действующих в нерабочие дни - с 25 октября по 7 ноября.

Согласно изменениям в указ, допуск людей в торговые центры осуществляется исключительно по QR-кодам или "мультипассам".

Отмечается, что в ходе рейда специалисты проверили 15 объектов розничной торговли.

В результате было выявлено два факта нарушения. Как уточнили в правительстве, уведомления о составлении протокола об административном правонарушении вручили руководителям офисов сотовой связи. Среди нарушений - отсутствие входного фильтра, термометрии и антисептических средств.

В региональном Минпроме сообщили, что в торговых центрах Нижнего Новгорода с начала 2021 года проверено 2 020 объектов торговли и общественного питания. За это время составлено 23 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее проверки норм эпидбезопасности прошли в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода - в "Небе" и "Фантастике".

Напомним, по итогам рейдов на владельца одной из нижегородских кальянных составлен протокол за нарушение указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", а также деятельность в нерабочие дни.

Кроме того, решением суда двум организациям были назначены административные штрафы в размере 50 000 и 250 000 рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Торговый центр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph