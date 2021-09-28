Нижегородский ТРЦ "МЕГА" проверили на соблюдение эпидемических норм Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Минпрома и Минлесхоза Нижегородской области 2 ноября провели рейд в торгово-развлекательном центре "МЕГА". Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Патрули проверили, как в ТРЦ соблюдаются нормы, установленные указом губернатора Нижегородской области №27 "О введении режима повышенной готовности", а также ограничений, действующих в нерабочие дни - с 25 октября по 7 ноября.

Согласно изменениям в указ, допуск людей в торговые центры осуществляется исключительно по QR-кодам или "мультипассам".

Отмечается, что в ходе рейда специалисты проверили 15 объектов розничной торговли.

В результате было выявлено два факта нарушения. Как уточнили в правительстве, уведомления о составлении протокола об административном правонарушении вручили руководителям офисов сотовой связи. Среди нарушений - отсутствие входного фильтра, термометрии и антисептических средств.

В региональном Минпроме сообщили, что в торговых центрах Нижнего Новгорода с начала 2021 года проверено 2 020 объектов торговли и общественного питания. За это время составлено 23 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее проверки норм эпидбезопасности прошли в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода - в "Небе" и "Фантастике".

Напомним, по итогам рейдов на владельца одной из нижегородских кальянных составлен протокол за нарушение указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", а также деятельность в нерабочие дни.

Кроме того, решением суда двум организациям были назначены административные штрафы в размере 50 000 и 250 000 рублей.