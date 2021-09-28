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Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Выксунском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 8 ноября в 03:34 в п. Досчатое в Выксунском районе.
62-летний водитель автобуса ПАЗ 32053 сбил пешехода, который стоял на краю проезжей части.
От полученных травм 36-летний мужчина скончался.
Напомним, что днем ранее два человека погибли под колесами иномарки Skoda.
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