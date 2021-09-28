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Общество

Еще 38 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

09 ноября 2021 12:16  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 778 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за последние сутки по данным на 9 ноября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено более 787 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 198 366 человек.

При этом 175 091 жителей Нижегородской области уже переболели, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 386 человек. Общая статистика летальных исходов от коронавируса увеличилась до 8 071 человек, 38 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.99. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 18%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие дни.

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Теги:
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