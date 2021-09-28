ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 под 3% Бизнес

Фото: пресс-служба банка

ПСБ начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, для действующих клиентов ПСБ предодобренные предложения по льготному кредитованию будут доступны в личном кабинете интернет-банка с 9 ноября.



Для получения льготного кредита для бизнеса "Без бумаг 3.0" новым клиентам ПСБ достаточно оформить онлайн-заявку и прикрепить к ней два документа. Банк сообщит о решении в течение 24 часов.



Льготные меры поддержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из 1 МРОТ каждому работнику предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.



При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%*.



Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий – юридические лица и ИП. При этом кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года.



"ПСБ как один из лидеров на рынке кредитования МСП активно участвует во всех мерах господдержки предпринимателей. В банке реализована цифровая инфраструктура, позволяющая предприятиям из пострадавших отраслей максимально быстро и просто воспользоваться господдержкой, - наши клиенты смогут получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке в кратчайшие сроки. Мы уверены, что льготное кредитование по обновленной госпрограмме поможет предпринимателям сохранить и поддержать свое дело в сложившейся ситуации на рынке", - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ.



С начала пандемии ПСБ выдал более 30 тысяч кредитов на сумму свыше 50 млрд рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, в 2020 году заняв второе место среди банков по числу кредитов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей.



*Кредитование осуществляется по программе " Без бумаг 3.0" в рамках постановления правительства 279-ПП для клиентов , одновременно являющихся ЮЛ или ИП; ранее заключивших договор в рамках 696-пп (с учётом наличия данной информации на информационном блокчейн-сервисе ФНС, вне зависимости от банка-кредитора) или зарегистрирован после 01.07.2020 г. на следующих условиях: