Учителя Первомайской школы обнаружили мёртвым в кабинете

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в Первомайской средней школе.
Согласно информации, 8 ноября 51-летнего учителя обнаружили без признаков жизни в лаборантском кабинете.
Сотрудники трудинспекции выясняют причины и обстоятельства данного несчастного случая.
Ранее сообщалось, что преподаватель нижегородской школы №70 получил травму позвоночника во время проведения курса обучения педагогического коллектива школы по оказанию первой медпомощи.
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