Учителя Первомайской школы обнаружили мёртвым в кабинете Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в Первомайской средней школе.

Согласно информации, 8 ноября 51-летнего учителя обнаружили без признаков жизни в лаборантском кабинете.

Сотрудники трудинспекции выясняют причины и обстоятельства данного несчастного случая.

Ранее сообщалось, что преподаватель нижегородской школы №70 получил травму позвоночника во время проведения курса обучения педагогического коллектива школы по оказанию первой медпомощи.