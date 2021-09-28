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Экономика

Почти на 9 млрд рублей увеличен бюджет Нижнего Новгорода по сравнению с первоначальным планом

09 ноября 2021 13:58  [74] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти на 9 млрд рублей увеличен бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год по сравнению с первоначальным планом. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, бюджет города на этот год был принят со следующими параметрами: доходы – 36,5 млрд рублей, расходы – 36,8 млрд рублей.

Также Юрий Шалабаев заявил, что параметры бюджета на заседаниях Гордумы ежемесячно корректировались в большую сторону. На 1 ноября план по доходам составляет уже 45,4 млрд рублей, план по расходам – 47,3 млрд рублей.

"Собственные расходы по сравнению с первоначальным планом выросли на 3,7 млрд рублей. Эти средства направили на поддержку и развитие социальной сферы, финансовое оздоровление предприятий города, обустройство существующих и создание новых общественных пространств, ремонт дорог, повышение туристической привлекательности и комфорта для жителей Нижнего Новгорода", – отметил мэр.

Так, по состоянию на 1 ноября доходы бюджета города составили 31 млрд 322 млн рублей или 70% от плана. Это на 4,8 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Собственные доходы получены в сумме 14 млрд 395 млн рублей, что на 2,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Сумма межбюджетных трансфертов составила 16 млрд 927 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на заседании 27 октября Дума Нижнего Новгорода поддержала увеличение расходов города на 566 млн рублей.

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Теги:
Бюджет Городская дума
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