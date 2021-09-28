Дума Нижнего Новгорода поддержала увеличение расходов города на 566 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода поддержала увеличение расходов города на 566,7 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент агентства по итогам заседания 27 октября.

При этом доходы увеличены на 480,2 млн рублей. В том числе, межбюджетные трансферты составляют 274 млн рублей, доходы от платных услуг - 3,4 млн рублей, доходы за счет собственных средств - 202,8 млн рублей. Из них НДФЛ - 95,8 млн рублей, УСН - 97 млн рублей, ЕНВД - 2,4 млн рублей.

Расходы планируются следующие (за счет межбюджетных трансфертов - 274 млн рублей):

137,8 млн рублей - на оплату труда работников бюджетной сферы для достижения целевых показателей майских указов президента РФ;

50,7 млн рублей - на строительство пристроя к школе №168 в мкр. Сортировочный;

49,1 млн рублей - на содержание, капремонт и ремонт автомобильных дорог;

35,1 млн рублей - на проектирование и строительство автодорог общего пользования;

32,7 млн рублей - на строительство детсада №38 по генплану в ЖК "Новая Кузнечиха";

28,1 млн рублей - на строительство пристроя к школе №117 в Сормовском районе;

17,4 млн рублей - на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями;

14,8 млн рублей - на реставрацию Дом Бугрова и усадьба Добролюбова (перенос с реставрации "Щелоковский хутор");

4 млн рублей - на софинансирование дополнительных расходов по удорожанию четырех объектов по программе "Вам решать!";

3,9 млн рублей - на реализацию проектов по инициативному бюджетированию;

1 млн рублей - на обустройство спортивных площадок в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!";

0,2 млн рублей - на обеспечение жильем ветеранов боевых действий (уточнение списка).

За счет собственных доходов и увеличения дефицита - 202,8 млн рублей:

57 млн рублей - на расселение аварийных домов;

50 млн рублей - на проведение зимних культурно-массовых мероприятий;

43 млн рублей - на оформление кабинетов 77 школ в едином стиле;

11,1 млн рублей - на содержание вновь вводимых объектов (ДОУ в Сельхозакадемии, школа №34, школа №131 - ЖК "Цветы", школа №88 - Новинки, детский сад №28 - ЖК "Корабли");

9,5 млн рублей - на оплату энергосерсвисного контракта;

9 млн рублей - на приобретение машины для заливки льда МБУ СШ ДС "Северная Звезда";

8 млн рублей - санация МП "Нижегородэлектротранс";

4,7 млн рублей - на возмещение расходов на коммунальные услуги;

2,3 млн рублей - на проведение ремонтных работ МАУК "Дирекция парков и скверов";

2,1 млн рублей - на содержание дорог;

2 млн рублей - на приобретение оборудования для школ №106 и №171;

1,4 млн рублей - на ремонт дорог;

0,8 млн рублей - на дизайн-проект модельной библиотеки (МКУК ЦБС Ленинского района);

0,8 млн рублей - на ремонтные работы МБОУ ДО "Юный автомобилист";

0,8 млн рублей - на оформление зданий детского сада №28 и школы №106;

0,5 млн рублей - на ремонт здания МБУ ДО "Дворец им. Чкалова";

0,5 млн рублей - ремонт потолков в кабинетах школы №134;

0,4 млн рублей - на противопожарные мероприятия в МБУ ДО ДМШ №12 им. Чайковского и ДШИ им. Хачатуряна;

0,3 млн рулей - на ремонт теплотрассы и замену труб спортивной школы "Дворца Спорта Юность".

За счет платных услуг - 3,4 млн рублей:

1,1 млн рублей - на обеспечение деятельности библиотек;

2,3 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода".

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составила 44,995 млрд рублей, расходная – 46,968 млрд рублей, дефицит – 1,973 млрд рублей (увеличен на 86,9 млн рублей).

Ранее глава Нижнего Новгорода отмечал, что более полумиллиарда рублей предлагается направить на соцсферу и дороги.