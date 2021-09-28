Благоустроенный "Липовый парк" открылся в Красных Баках

Фото:
Благоустройство общественного пространства "Липовый парк" завершилось в поселке Красные Баки в Нижегородской области по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В администрации района сообщили, что 8 ноября состоялось открытие обновленного парка.
Во время работ здесь благоустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, провели уличное освещение. Кроме того, в парке, смонтирована система видеонаблюдения и проведён бесплатный Wi-Fi.
"Жители контролировали работы в парке практически в ежедневном режиме. Надеемся, что обновленный "Липовый парк" станет одним из любимых мест отдыха краснобаковцев и гостей поселка, что люди будут бережно относиться к благоустройству", - сказал глава МСУ Краснобаковского муниципального района Николай Смирнов.
Стоимость работ составила около 6,3 млн рублей. Средства были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.
Напомним, около 200 проектов благоустройства также реализуется в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+