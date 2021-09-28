Первые элементы конструкций вантового моста доставили к руслу Оки на М-12 Общество

Фото: Автодор

Первые элементы металлоконструкций пролётного строения вантового моста через реку Оку доставлены к месту производства работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Автодор".

Каждый элемент, из которого будут собираться монтажные блоки в длину составляет 15 метров, а вес - 13 тонн. Чтобы соединить берега Владимирской и Нижегородской области, нужно возвести мостовой переход протяжённостью 1 377,6 м из 364 таких элементов.



В рамках подготовки к строительству мостового перехода через Оку на 4 этапе трассы М-12 в русле реки завершается последний этап инженерно-геологических изысканий там, где планируется возведение фундаментов пилонов мостового перехода.

Буровая установка подъехала к месту работ в русле реки по специальному технологическому мосту. Именно для организации работ по строительству русловой опоры и монтажу основных конструкций пролётного строения в акватории будет служить это временное искусственное сооружение, соединяющее правый берег и русловую опору. Рабочий мост готов на 80 процентов, осталось построить дополнительную технологическую площадку с плавсредств, предусмотренную проектом. После того как вантовый мост будет построен, технологический демонтируют.

Мост через реку Оку – это единственный вантовый мост на М-12. Двухпилонная конструкция моста предполагает сооружение отдельных опор высотой около 80 м.

Напомним, следы поселения возрастом 10 тысяч лет обнаружили рядом с будущим мостом через Оку на трассе М-12.

Ранее сообщалось, что будущую скоростную трассу М-12 уже видно из космоса: строители полностью пробили створ автобана.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.