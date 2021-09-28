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Общество

Останки бойца Великой Отечественной войны перезахоронили в Дзержинске

09 ноября 2021 17:30  [92] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

На территории городского кладбища в Дзержинске состоялась торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца Ивана Неумоина, погибшего во время Великой Отечественной войны. Как сообщили в администрации Дзержинска, останки солдата обнаружили поисковики благотворительного военно-патриотического фонда "Застава святого Ильи Муромца" во время экспедиции в Белгородской области.

"Великая Отечественная война стала примером мужества нашего народа, но она унесла миллионы жизней. Многие не дождались с войны своих сыновей, мужей, отцов и даже не знали, где погибли их близкие. Наверное, это самое страшное – не знать судьбы воина, не иметь возможности с ним проститься. Сегодня мы восстановили историческую справедливость, вернули еще одного бойца на родную землю, которую он защищал, и теперь можем низко поклониться ему за боевые подвиги. Спасибо всем участникам поискового отряда "Застава святого Ильи Муромца". Они тоже совершают подвиг, подвиг мирного времени", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Иван Николаевич Неумоин родился в 1914 году в Починковском районе Нижегородской области. Когда началась Великая Отечественная война, он вместе с двумя братьями пошёл защищать Родину. На фронт он был призван районным комиссариатом Дзержинска 2 сентября 1942 года, служил стрелком шестой стрелковой роты 50-го гвардейского полка 15-й Краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии. С 1943 года солдат считался пропавшим без вести.

Как рассказали поисковики, во время экспедиции были найдены останки нескольких солдат, но установить личность удалось только у одного, а затем найти его родственников.

При бойце сохранились его личные вещи – ботинки, ремни и котелок, а главное – боевые награды: медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда" и нагрудный знак "Отличный снайпер".

Когда Иван Неумоин ушел на фронт, дома остались двое детей – сын Саша и новорожденная дочь Маша, которую солдат видел всего четыре дня. Сегодня память о герое своей семьи хранят трое внуков, пять правнуков и два праправнука. Именно их общим решением останки бойца, найденные в Белгородской области, перезахоронены на родине, в Дзержинске.

"Все эти годы мы не знали о дедушке практически ничего, только год, в котором он ушел на фронт. Момент, когда мне позвонили с новостью, помню до сих пор. Уже не могла в тот день работать, на глаза постоянно наворачивались слезы, тут же начала звонить брату и всем родственникам. Мы о нем ничего не знали, а оказывается, он был настоящим героем! И теперь, когда останки захоронены, когда есть могила, есть куда ходить, на душе стало как-то спокойнее. Спасибо поисковикам за их непростую, но такую важную работу", - сказала внучка бойца Людмила Гаврюшина.

Ранее сообщалось, что нижегородские архивисты разместили в открытом доступе комплекс документов "Горьковская область 1941-1945 гг. в архивных документах".

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Теги:
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