Нижегородская область вышла в лидеры по числу регистраций на участие в конкурсе "Флагманы образования. Школа" Общество

Нижегородская область вышла в лидеры по числу зарегистрировавшихся на участие в новом Всероссийском проекте президентской платформы "Россия – страна возможностей" – профессиональном конкурсе "Флагманы образования. Школа".

Как сообщает пресс-служба главы нижегородского региона, заявочная кампания на конкурс продлится до 30 ноября текущего года. На сайте конкурса флагманыобразования.рф уже зарегистрировалось свыше 11 тысяч человек, из них почти 1 000 представляют Нижегородскую область. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования.

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

"Заявочная кампания набирает темпы. За месяц на сайте конкурса "Флагманы образования. Школа" зарегистрировалось уже более 11 000 участников из всех регионов России. В лидеры вышла Нижегородская область, откуда поступило почти 1 000 регистраций. На втором месте – Чеченская Республика – почти 500 заявок. На третьем – Московская область (свыше 400 участников)", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.

"Участие в любом проекте АНО "Россия – страна возможностей" – это шанс для профессионального и личностного роста. Очень здорово, что в новом сезоне появились конкурсы для команд школ, потому что, безусловно, слаженность команды – это очень важно для любого коллектива, и особенно для образовательного учреждения. Спасибо за новые возможности, которые открываются для системы образования", – сказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

В финале встретятся 100 команд-победителей по итогам полуфиналов.



В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Профессиональный Всероссийский конкурс "Флагманы образования" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

СПРАВКА:

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет Владимир Путин.