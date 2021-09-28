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Фестиваль уличного искусства "Место" может выйти на международный уровень. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.
Согласно информации, это станет возможным благодаря финансовой поддержке - гранту "Команды 800".
Олег Беркович также заметил, что Нижегородский стрит-арт — это новый бренд города, живая современная культура, которая гуманизирует городские пространства.
"Кроме того, многие современные художники, вышедшие из стрит-арта, уходят в галереи. И это тоже показатель развития", - добавил он в заключение.
Ранее сообщалось, что в период с 17 по 20 июня художники украсили своими работами фасады зданий города. По завершении фестиваля в столице ПФО появилось 40 новых работ уличного искусства.
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