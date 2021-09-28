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Культура и отдых

Фестиваль уличного искусства "Место" может выйти на международный уровень

10 ноября 2021 11:30  [51] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль уличного искусства "Место" может выйти на международный уровень. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Согласно информации, это станет возможным благодаря финансовой поддержке - гранту "Команды 800".

Олег Беркович также заметил, что Нижегородский стрит-арт — это новый бренд города, живая современная культура, которая гуманизирует городские пространства.

"Кроме того, многие современные художники, вышедшие из стрит-арта, уходят в галереи. И это тоже показатель развития", - добавил он в заключение.

Ранее сообщалось, что в период с 17 по 20 июня художники украсили своими работами фасады зданий города. По завершении фестиваля в столице ПФО появилось 40 новых работ уличного искусства.

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