Фестиваль уличного искусства "Место" может выйти на международный уровень Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль уличного искусства "Место" может выйти на международный уровень. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Согласно информации, это станет возможным благодаря финансовой поддержке - гранту "Команды 800".

Олег Беркович также заметил, что Нижегородский стрит-арт — это новый бренд города, живая современная культура, которая гуманизирует городские пространства.

"Кроме того, многие современные художники, вышедшие из стрит-арта, уходят в галереи. И это тоже показатель развития", - добавил он в заключение.

Ранее сообщалось, что в период с 17 по 20 июня художники украсили своими работами фасады зданий города. По завершении фестиваля в столице ПФО появилось 40 новых работ уличного искусства.