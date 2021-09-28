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Общество

Нижегородские медики получат доплаты за каждого привитого от COVID-19

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области утвердило выплаты стимулирующего характера для медицинских работников, которые принимают участие в плановой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление от 8 ноября 2021 года подписано главой региона Глебом Никитиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, стимулирующие выплаты в размере 200 рублей за каждого вакцинированного будут начисляться медикам с 27 августа до 31 декабря 2021 года.

В постановлении уточняется, что выплаты учитываются в расчёте среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска. Деньги на эти цели будут выделены из областного бюджета - в том числе, за счёт поступивших целевых федеральных субсидий.

Напомним, в сентябре этого года Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предоставление Нижегородской области денежных средств в размере 63,88 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам. В частности, речь идёт о премиях за дополнительную нагрузку медикам, которые участвуют в проведении вакцинации от коронавируса. Кроме того, данная субсидия покроет расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска этим врачам. Таким образом, общая сумма выплат составит почти 160 млн рублей на этот год.

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Теги:
Выплаты Коронавирус Правительство Нижегородской области
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