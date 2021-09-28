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Пожар произошел в киоске с шаурмой в Лыскове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в киоске "Шаурма" по ул. Космическая в Лыскове поступило в ведомство в 10:00 10 ноября.
Прибывшие по месту вызова сотрудники регионального МЧС эвакуировали людей из магазина "Пятёрочка", который примыкает к киоску. Так, было эвакуировано 25 человек, в том числе 3 детей.
Уже к 10:35 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.
Предполагаемая причина возгорания – нарушения правил техэксплуатации электрооборудования.
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