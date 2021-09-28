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Происшествия

Пожар произошел в киоске с шаурмой в Лыскове

10 ноября 2021 15:13  [99] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в киоске с шаурмой в Лыскове. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в киоске "Шаурма" по ул. Космическая в Лыскове поступило в ведомство в 10:00 10 ноября.

Прибывшие по месту вызова сотрудники регионального МЧС эвакуировали людей из магазина "Пятёрочка", который примыкает к киоску. Так, было эвакуировано 25 человек, в том числе 3 детей.

Уже к 10:35 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.

Предполагаемая причина возгорания – нарушения правил техэксплуатации электрооборудования.

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Теги:
Лысково Пожар
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