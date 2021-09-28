Перебои в теплоснабжении многоэтажек наблюдаются в Дзержинске Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Перебои в теплоснабжении многоэтажек наблюдаются в Дзержинске 10 ноября. Об этом сообщили представители ООО "Дзержинская Управляющая Компания" в соцсети ВКонтакте.

"На данный момент в западной части города наблюдается падение давления в системе теплоснабжения. Из-за этого нарушается циркуляция теплоносителя на домах свыше девяти этажей, высотные дома "встают", - говорится в сообщении.

Согласно информации, ПАО "Т Плюс" и администрация города уведомлены о возникшей проблеме.

"Со своей стороны мы готовимся к повторному выхаживанию домов после завершения работ ПАО "Т Плюс", - отметили в компании.

Напомним, жители Дзержинска жаловались на проблемы с отоплением в домах в конце прошлого месяца. Причиной сбоев при подаче тепла была авария на сетях.