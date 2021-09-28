Приём заявок в рамках проекта "Вам решать!" в Нижегородской области продлили до 22 ноября Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Приём заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год продлён до 22 ноября. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы приняли решение продлить срок приема заявок в рамках проекта в связи с периодом нерабочих дней. Проект пользуется большой популярностью у жителей, и важно, чтобы у всех желающих была возможность подготовить и направить свои инициативы", - отметил Глеб Никитин.

На реализацию проекта в 2022 году из областного бюджета будет выделено 730 млн рублей.

"Сразу же после окончания приема заявок начнется голосование за предложенные инициативы. Именно поддержка жителей станет ключевым критерием принятия решения о реализации проекта", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров (до 1%). Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.

Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

С 22 ноября по 15 декабря будет проходить голосование за проекты на сайте ВамРешать.рф. Набравшие максимальное количество голосов проекты будут рассмотрены конкурсной комиссией, которая до конца года выберет победителей.