Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2021 19:07  [53] Четыре нижегородских проекта вошли в сотню лучших, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов
10 ноября 2021 18:51  [71] Приём заявок в рамках проекта "Вам решать!" в Нижегородской области продлили до 22 ноября
10 ноября 2021 18:32  [90] Грузовым автомобилям запретят парковаться на улице Голубева в Нижнем Новгороде
10 ноября 2021 17:50  [110] Завершающий объект по программе "Вам решать-2021" устанавливают в Сормовском районе
10 ноября 2021 17:43  [104] Перебои в теплоснабжении многоэтажек наблюдаются в Дзержинске
10 ноября 2021 17:35  [100] Банк "Открытие": всего 9% жителей Приволжья верят, что пандемия закончится в 2022 году
10 ноября 2021 17:26  [134] Нижегородский врач-онколог вышел в финал конкурса на присуждение престижной профессиональной премии
10 ноября 2021 17:24  [106] Порядка 1 млрд рублей направят на содержание общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году
10 ноября 2021 17:00  [137] Концертную зону оборудуют на Моховых горах в городе Бор
10 ноября 2021 16:26  [151] Летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области не зарегистрировано
Общество

Приём заявок в рамках проекта "Вам решать!" в Нижегородской области продлили до 22 ноября

10 ноября 2021 18:51  [71] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Приём заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2022 год продлён до 22 ноября. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы приняли решение продлить срок приема заявок в рамках проекта в связи с периодом нерабочих дней. Проект пользуется большой популярностью у жителей, и важно, чтобы у всех желающих была возможность подготовить и направить свои инициативы", - отметил Глеб Никитин.

На реализацию проекта в 2022 году из областного бюджета будет выделено 730 млн рублей.

"Сразу же после окончания приема заявок начнется голосование за предложенные инициативы. Именно поддержка жителей станет ключевым критерием принятия решения о реализации проекта", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров (до 1%). Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.

Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

С 22 ноября по 15 декабря будет проходить голосование за проекты на сайте ВамРешать.рф. Набравшие максимальное количество голосов проекты будут рассмотрены конкурсной комиссией, которая до конца года выберет победителей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Вам решать! Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph