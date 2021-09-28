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Общество

Четыре нижегородских проекта вошли в сотню лучших, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов

10 ноября 2021 19:07  [59] Общество

Проекты четырёх некоммерческих организаций вошли в топ-100 лучших проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов в период до конца 2020 года. Итоги были озвучены на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

От Нижегородской области в топ-100 вошли следующие проекты некоммерческих организаций:

- "Будущее - в твоих руках! Профориентационный проект для подростков 13-17 лет с врожденной и приобретенной инвалидностью и для их родителей" (автор - АНО "Центр помощи семьям с особыми детьми "Школа счастья");

- "Культурно-познавательный проект "Я открываю Нижний Новгород", посвящённый подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города" (автор - нижегородский региональный благотворительный фонд "Земля нижегородская");

- "Профессиональный потенциал молодой семьи" (автор - нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Социальная реабилитация");

- "Проект по содействию интеллектуальной занятости молодых людей с инвалидностью "Территория эффективного трудоустройства 2.0" (автор - нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Ковчег").

"Каждая из таких инициатив не просто позволяет помочь конкретным людям или создать новые культурно-образовательные проекты, но и является практикой, которую можно и нужно тиражировать. Полученные в ходе подобной работы опыт и навыки имеют огромную ценность для всего нашего общества. Чем больше вовлекается в этот процесс жителей, тем более эффективным он становится. Фонд президентских грантов стал очень важным институтом для развития гражданского общества в масштабах страны", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Прием заявок от субъектов на софинансирование поддержки на конкурсной основе социально ориентированных НКО в 2022 году стартует с 1 декабря 2021 года.

Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 30 января 2019 года №30 "О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества".

Ранее сообщалось, что 47 проектов нижегородских некоммерческих организаций получат на реализацию более 71 млн рублей.

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Теги:
Гранты НКО
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