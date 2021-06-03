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Общество

Президентские гранты на сумму более 71 млн рублей получат проекты нижегородских НКО

15 июня 2021 15:50  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

47 проектов нижегородских некоммерческих организаций получат на реализацию более 71 млн рублей от Фонда президентских грантов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, 11 июня 2021 года состоялось заседание координационного комитета конкурса президентских грантов, которое провёл первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

"По итогам второго конкурса 2021 года от Нижегородской области победителями признаны 47 проектов, на реализацию которых некоммерческим организациям региона будет выделено более 71,5 млн рублей", - сказал Глеб Никитин.

"Мне хочется поздравить всех победителей с этим важным достижением. Для многих проектов конкурс президентских грантов становится новой ступенькой в развитии и позволяет сделать больше хороших дел. Радует, что в Нижегородской области появляется все больше таких инициатив. За каждой из них – помощь реальным людям", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

В частности, грант на сумму более 4 млн рублей выиграла общественная организация родителей детей-инвалидов "Созвездие" из Выксы на реализацию проекта по трудоустройству людей с инвалидностью "Работа есть".

Региональная общественная организация "Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" получит почти 3 млн рублей на развитие сети местных добровольческих поисково-спасательных отрядов. Кроме того, более 2,8 млн на реализацию проекта "Простое решение непростой задачи" получит Поисково-спасательный центр "Рысь".

Благотворительному фонду помощи детям с расстройством аутистического спектра "Время РАСсвета" на проект по социализации и адаптации детей с РАС к посещению дошкольных и общеобразовательных учреждений также выделено около 3 млн рублей.

С подробной информацией о проектах и победителях от Нижегородской области можно ознакомиться на официальном сайте Фонда президентских грантов по ссылке.

В правительстве Нижегородской области напомнили, что приём заявок на участие в первом конкурсе на предоставление грантов в 2022 году начнётся 1 сентября и завершится 15 октября 2021 года. Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 30 января 2019 года №30 "О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества".

Напомним, по итогам первого конкурса от Нижегородской области победителями признаны 42 проекта. Всего на реализацию проектов нижегородских НКО было выделено почти 68 млн рублей. В 2020 году победителями от региона стали 58 проектов, на их реализацию было выделено 96,6 млн рублей.

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Теги:
Гранты НКО
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