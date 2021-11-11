Более 70 спецмашин обрабатывают улицы Нижнего Новгорода противогололёдными материалами Общество

Фото: пресс-служба администрации города

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На улицы Нижнего Новгорода в связи с непогодой вышли 75 комбинированных дорожных машин, которые обрабатывают проезжие части Нижнего Новгорода противогололёдными материалами, чтобы предотвратить вечерние пробки. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаева на своей странице в Instagram.

Мэр рассказал, что дорожные предприятия организовали круглосуточное дежурство сотрудников и техники. Так, на улицах Нижнего Новгорода уже более 600 дорожных рабочих вручную обрабатывают территории около остановок общественного транспорта, тротуары и лестницы.

Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам с просьбой помочь дорожным работникам и попросил не ставить машины в неположенных местах, чтобы техника могла беспрепятственно сделать свою работу. Он также призвал жителей города по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать автомобильного коллапса.

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую будет вестись прием и передача информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.

Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Напомним, в ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредили, что 11 ноября местами по Нижнему Новгороду и в районах области ожидаются метель, гололед, местами порывы юго-западного ветра 13-18 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица с сохранением явлений в первую половину ночи 12 ноября.

Ранее сообщалось, что этой зимой на дороги города без учёта погрузочно-самосвальной техники выйдет 430 единиц специализированной техники. В этом году за счёт покупки 207 коммунальных машин парк был обновлён почти наполовину. Кроме того, на первое время закуплено 57 тыс тонн песко-соляной смеси.