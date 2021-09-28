Юрий Шалабаев проверил подготовку к зиме предприятий НЭТ и РЭД Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил, как готовятся к зиме муниципальные предприятия "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) и "Ремонт и эксплуатация дорог" (РЭД). Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Мэр посетил трамвайное депо №2. Генеральный директор НЭТ Андрей Шекунов рассказал, что на предприятии технический осмотр и сезонное обслуживание прошли 230 трамваев и 210 троллейбусов. В частности, в салонах произвели замену уплотнителей дверей, чтобы не было зазоров, проверили работу штатных систем освещения и отопления.

Гендиректор НЭТа также сообщил, что к зиме также подготовлены спецвагоны - "снегочисты".

"В каждом депо у нас по пять снегоочистителей. К тому же мы дополнили наш парк тяжелой техники новым трактором – Т150. Теперь их у нас три, и один - К700. Я думаю, этого количества вполне достаточно для того, чтобы пути содержались в хорошем состоянии", - уточнил Шекунов.

Кроме того, в этом году в троллейбусном депо №1 произведена замена порядка 400 метров теплотрассы. "Безусловно, необходимо думать о комфорте пассажиров. Но очень важно не забывать и о работниках предприятия, которые проводят в депо все рабочее время", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Глава города сообщил, что этой зимой на дороги города без учёта погрузочно-самосвальной техники выйдет 430 единиц специализированной техники. В этом году за счёт покупки 207 коммунальных машин парк был обновлён почти наполовину. Кроме того, на первое время закуплено 57 тыс тонн песко-соляной смеси.

Как доложил директор МП РЭД Валерий Трофимов, поступившую технику уже опробовали в работе. Он отметил, что обработка дорог с помощью новых машин будет производиться более качественно. Сейчас прорабатываются маршруты для уборки снега, посыпки и подметания дорог. Водители и механизаторы проходят обучение для грамотной работы.

Также в городе уже подготовлена к зиме станция снеготаяния в Советском районе, идёт строительство ещё одной станции в Нижегородском районе. Также в каждом районе подготовлены полигоны для временного складирования снега, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе уборкой и содержанием дорог будет заниматься созданное для этого МБУ "Центр", а МП "Ремонт и эксплуатация дорог" будет отвечать за уборку Советского района.