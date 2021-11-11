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Экономика

Леонид Стрельцов: "Молодежная политика – одна из приоритетных статей расходов бюджета 2022 года"

12 ноября 2021 09:05  [74] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Молодежная политика – одна из приоритетных статей расходов социально-ориентированного бюджета 2022 года", - заявил заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов, комментируя проект бюджета Нижнего Новгорода на следующий год.

По его словам, особое внимание при финансировании социальной сферы в 2022 году уделено развитию инфраструктуры: ремонту учреждений, открытию модельных библиотек, цифровизации школ, проведению мероприятий по усилению антитеррористической защищенности учреждений, устройству детских загородных лагерей и работе с детьми из социально-незащищенных семей.

При этом в отдельную статью расходов выделены детские загородные лагеря, в числе которых уникальный лагерь "Хочу стать десантником". В этом году на его развитие направлено порядка 30 млн рублей – был обустроен плац, проведены коммуникации, построены три казармы, штаб и склад.

Кроме того, Леонид Стрельцов рассказал, что в бюджете 2022 года заложены средства на модернизацию "Нижегородского городского ЗооЦентра "Надежда".

Также на 2022 год намечено создание двух модельных библиотек - в Советском и в Нижегородском районах. На эти цели заложено порядка 20 млн рублей.

Напомним, что ранее со ссылкой на мэра города Юрия Шалабаева сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год верстается без дефицита.

Его объем составляет 44,5 млрд рублей, что на 8 млрд или на 20% превышает первоначальный бюджет текущего года. Мэрии удалось добиться роста собственных доходов города и благодаря поддержке из областного бюджета, на 20% вырастут межбюджетные трансферты. При этом городской бюджет сохранит социальную направленность: более половины расходов – 23 млрд рублей – планируется направить на образование, соцполитику, культуру и развитие спорта.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет
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